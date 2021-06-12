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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya mesajı

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    Sputnik Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek. Türkiye Libya'da yabancı güç değildir. Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyede olması için gayret ediyor" açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti, Türkiye-İtalya maçını Libya açıklarındaki TCG Gelibolu Fırkateyni'nde bahriyelilerle izledi.

    Libya halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Akar, "Türkiye, Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor" dedi.

    Akar, dün İtalya’nın Sicilya Adası’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrasında Libya’ya geçti.

    Mitiga Havalimanı’nda Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti.

    Ziyaret sonrasında helikopterle Libya açıklarındaki TCG Gelibolu Fıirkateyni'ne giden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi.

    Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne olduğunu belirten Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye’nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için önemli sorumluluklar üstlendiğini, üstlenmeye devam ettiğini bildirdi.

    Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, “Libyalı kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.

    “Sizlerin Libya’daki varlığı kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın en önemli nişanesidir” diyen Akar, “Türkiye Libya’da yabancı güç değildir” ifadesini kullandı.

    Libya’nın daveti üzerine Türkiye’nin ülkeye gelerek ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Akar, "Türkiye, Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor. Libya birliklerinin uluslararası standartlara ulaşması için eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya’nın birliği, bütünlüğü, barış ve istikrarıdır" açıklamasında bulundu.

    "Tek Libya"nın önemine işaret eden Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Akar, "Libya Libyalılarındır" anlayışı içinde Libya’nın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

    'Önümüzdeki dönem görüşmelerimiz daha da artacak'

    Akar, TCG Gelibolu’da, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

    Sicilya’da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

    “Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk."

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yoğun çalışmalarla hem ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gayret gösterdiğini hem de ittifakın, dost ve müttefik ülkelerin, hak ve hukukuna önemli katkılar sağladığını dile getiren Akar, "Hem finansal hem operasyonlara sağlanan katkı hem de karargahlardaki personel sayımız bakımından TSK olarak NATO içinde önemli, seçkin ve saygın bir yerimiz var. Bunu korumak ve devam ettirmek bakımından NATO içinde bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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    ABD Savunma Bakanı Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin nasıl geçtiğine yönelik soruya da Akar, "Gayet açık, net, yapıcı yaklaşım içinde hem ikili hem de ittifak içindeki konularla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirmelerimizi paylaştık ve olumlu yaklaşım içinde görüşmeyi tamamladık. Biz bildiklerimizi, inandıklarımızı hem ülkelerimiz hem ittifak için yararlı olacak ne varsa bunları muhataplarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

    Gemi personeli ile yemekte bir araya gelen Akar daha sonra bahriyelilerle Libya açıklarındaki gemide A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya ile oynadığı açılış maçını televizyondan izledi.

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