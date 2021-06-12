Bitcoin yükselince altcoinler de yükselir mi?

Bitcoin’in yönü için hem kripto para fenomenlerini hem de analistler tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.

Bu konudaki görüşleri sınıflandırıp araştıran Dünya'dan Barış Erkaya, "Bitcoin yükseliyor diye altcoinlerin de yükselmesi şart mı?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yükselişin süreceğine inananların bazıları bunu BTC’nin belli bir seviyeyi aşması şartına bağlamış durumda. 38 bini yukarı kırarsa 40 bin diyenler bir yanda, 36 bini aşağı kırmazsa 40 bin diyenler diğer yanda. En azından ortak noktaları 40 bin! Bu kesim için “ama” falan yok. Bu kesim düşüşlerin hiçbir şey ifade etmediği ve Bitcoin’in öyle ya da böyle 39 bin-41 bin dolar arasına yükseleceğine inanıyor.

Bu kesim ise Bitcoin’de Ayı piyasasının başladığı ve bu düşüşün 25 bin dolara kadar yolu olduğu inancında.

Öte yandan portföy büyüklüğü açısından Bitcoin en büyük kripto paraysa da yatırımcı sayısı bakımından durum öyle değil. 10 binden fazla altcoin bulunduğu düşünülünce aslında bugünlerde en çok merak edilen soru Bitcoin’den daha çok altcoinlerin ne olacağı. Hal böyle olunca da altcoinleri tek tek analiz edip her biri için aynı senaryoları yazıp çizmek başka bir dert. İşte bu yüzden bugünlerde herkesin derdi kripto para piyasalarının namusu kabul edilen Bitcoin’in yönü. BTC yükselecekse altcoinlerin de eninde sonunda yükseleceği varsayımı ise bu kaygının en önemli nedenini oluşturuyor.

Gerçekten böyle mi? Uzunca bir süre altcoinler ile Bitcoin’in fiyatı arasında bir korelasyon olduğu görüşü hakimdi. Fakat yaklaşık iki senedir bu şehir efsanesi en azından birebir korelasyon konusunda yıkılmış durumda.

Bitcoin korelasyonu en yüksek ve en zayıf altcoinlerin

Biz de piyasa değeri en yüksek altcoinlerin BTC ile son 1 yıllık fiyat hareketlerini kıyaslayarak bir korelasyon çıkardık. İncelediğimiz 32 altcoin arasında Bitcoin ile en fazla korelasyona sahip olan Polkadot (DOT) çıktı. Polkadot ile BTC arasındaki korelasyon 0.95 seviyesinde. Yani şu anlama geliyor, Bitcoin’in her 100 yükselişinin 95’ine Polkadot da yükselişle eşlik ediyor. Onu yüzde 94 ile LTC, yüzde 93 ile ICP izliyor.

Bitcoin ile korelasyonu en zayıf olan ise Pancake Swap (CAKE). Neredeyse Bitcoin’in her 5 yükselişinden sadece 1’ine eşlik ediyor. Yine zayıf korelasyona sahip MATIC ve XMR sayılabilir.

Bu korelasyon katsayıları aslında Bitcoin’in ana trendleri sırasında rahatlıkla kullanılabilecek bir gösterge. Zayıf korelasyona sahip olanları Bitcoin’in düşüş trendinde olduğu dönemlerde, yüksek olanları ise Bitcoin’in boğa koşuları sırasında değerlendirmek mantıklı olabilir. Sonuçta bu altcoinlerin çoğu Bitcoin’in hareketlerine daha agresif tepkiler veriyor. Bu hem bir risk hem de bir fırsat.