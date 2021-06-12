Üçüncü kez kanser olan şarkıcı Gülay Sezer, vasiyetini hazırladı

Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren ve bir süre önce rahim kanseri teşhisi konan şarkıcı Gülay Sezer, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, ameliyattan önce vasiyetini hazırladığını da söyledi.

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Geçmiş yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan açıklama geldi.

Tedavisine başlanan şarkıcıdan açıklama geldi.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'ya konuşan Gülay, "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" dedi.

Her ihtimale karşı vasiyetini hazırladığını belirten Gülay, “Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var” açıklamasında bulundu.