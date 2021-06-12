Billboard reklamları ile bir döneme damgasını vuran Zeki Triko kepenk kapattı

Ünlü mankenlere yer verdiği billboard reklamları ile bir döneme damgasını vuran ve mayo reklamlarına sansür tartışmalarının merkezinde yer alan Zeki Triko’nun İstanbul’daki son mağazası da kapandı.

1958 yılından bu yana faaliyette olan Zeki Triko'nun son satış noktası olan Nişantaşı mağazasında kepenk indirdi. Şirketin online satış platformu da alışverişe kapandı.

Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeki Triko, en son 2019 sezonunda yeni bir alana girmiş ve ZekiFİT adı altında kadın spor ürünleri üretmeye başlamıştı.

Zeki Triko 90'ların sonuna kadar ünlü mankenlerin yer aldığı reklamları ile ses getiriyordu. Dönemin Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi mayo reklamlarında sorun çıkartınca Zeki, 1997 Mart'ında Atatürk'ün Florya plajındaki fotoğrafını kullandığı billboard kampanyasında “Güneşi özledik” ifadesini kullanarak sansüre tepki gösterdi. 2003'te hac döneminde Atatürk Havalimanı'ndaki reklamının üzerinin kapatılması sonrası da sansür tartışmalarının merkezinde yer aldı.