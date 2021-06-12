İstanbul’da caminin muslukları çalındı

Sultangazi'de bir caminin şadırvanındaki muslukların çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de aynı caminin abdesthane ve tuvalet musluklarının çalındığını belirten cami dernek başkanı hırsıza seslenerek, ‘’Gel ihtiyacını karşılayalım’’ dedi.

İstanbul Sultangazi'deki bir camiye giren kimliği belirsiz kişi, şadırvandaki 10 musluğu söküp çaldı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat şadırvandaki muslukların yerinde olmadığını görünce Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, durumu polise bildirdi. Kimliği belirsiz hırsızın cami içerisine girmesi ve muslukları alıp çıkması güvenlik kamerasına yansırken, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

‘30 ton suyumuz heba oldu’

Üçüncü kez caminin musluklarının çalındığını söyleyen dernek başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, ''Gece arkadaş geliyor. Biz sabah namazına geldiğimizde burası her taraf su doluydu. Depomuz yaklaşık 30 ton su alıyor. 30 ton suyumuz heba oldu. Bunu yapan arkadaş gelsin ben ihtiyacını karşılayayım. Lütfen muslukları çalmasın. Bu üçüncü oldu. Yaptığı kul hakkına giriyor. 15 günde, 1 ayda bir musluklarımız çalınıyor. Camimizin etrafı kapanmadığı sürece bu muslukları çalan da çok olur. Affedersiniz caminin etrafına büyük abdestini yapan da çok olur. Cami derneğimiz şu anda kayyımla yönetilmektedir. Belediyemizden ve kayyım beylerden destek bekliyoruz. Camimizin etrafının çevrilmesi konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz'' dedi.