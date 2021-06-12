Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski var

Müsilajın denizdeki canlılara ve tüketilmeleri halinde insan beynine etkilerini değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Deniz dibine çöken müsilajın kabuklu deniz canlıları tarafından süzülmesi ve bunların gıda olarak tüketilmesi felç, Alzheimer, ALS, MS, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskini artırmaktadır" dedi.

Denizdeki mikroorganizmaların üremek için fosfor ve azota ihtiyaç duyduğunu aktaran Medicana Kadıköy Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin bunu fazlasıyla sağladığını dile getirdi.

Dr. Onultan, müsilajın organik bir yapı olduğunu belirterek, "Hümin adı verilen yapıyı içeriyor. Daha önce Adriyatik Denizi’nde görüldüğü için İtalya’nın yaptığı araştırmalar var. İçinde amino asit, yağ ve karbonhidratın çeşitli formatları bulunuyor. Müsilajın içindeki yağ dokusu ağır metalleri kolayca tutuyor. Denizin dibine çökünce de tabandaki özellikle kabuklu canlıların gıdası haline geliyor" diye konuştu.

Özellikle midyelerde bulunan paralitik shellfish toksinin ( PST) felç yapabildiğine dikkat çeken Dr. Onultan, "Müsilajda bulunan en zararlı ağır metal cıva, arsenik, kurşun ve lityum bulunuyor. Bu maddeler yağda çözülebiliyor. Beyin omurilik bariyeri dediğimiz sıvıya geçebiliyorlar. Beyinde özellikle cıva ve kurşunun ciddi toksik etkileri bulunuyor. Beyinde sinir hücreleri arasındaki iletimi etkiliyor. Toksik etkiliyle olması gereken elektrolitlerin yerini değiştiriyor. Cıva beynin hafıza merkezini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı