TOKİ, ağaçlandırılacak olan kamu arazisini satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyeti kendisinde bulunan; üzerinde yeşil alan, spor sahası ve çocuk parkı gibi kamusal alanların bulunduğu 278 arsanın satışı için 9-10 Haziran’da müzayede düzenledi.

32 ilde bulunan satılık arsalar arasında Uşak Merkez Kuyucak Mahallesi’ndeki 38 bin 153 metrekarelik alan da bulunuyor.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre bu alanın daha önceden ağaçlandırılacak alan olarak belirlendiği öğrenildi. Yine Uşak’ta satışa çıkarılan 60 bin 243 metrekarelik alanın ise parselasyon yapılarak kısmen yapılaşmaya açıldığı bildirildi.

Samancı: Ağaçlandırılacak olan alan neden satılır?

Mimarlar Odası Uşak Şube Başkanı Çağlar Samancı, "Ağaçlandırılacak olan alan neden satılır? Bu alanı kim neden alır? Bunlar ciddi sorular. Bu bölgenin imara açılması mümkün değil. Süreci takip ediyoruz ve herhangi bir şekilde bu alanın yapılaşmaya açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir durumda konuyu yargıya taşırız" dedi.

Samancı, "TOKİ herhangi bir faaliyette bulunmayacak ise kamu arazisi olan bu alanı Uşak halkına iade etmeli. Bu alan Uşak Belediyesi’ne devredilse ve belediye kaynak yaratmak için satışa çıkarsa durumu anlarız; ancak kamuya ait arazinin bu şekilde TOKİ eliyle satılmasını anlayamıyoruz. Bu alanların TOKİ aracılığıyla satılmasının en önemli sebebi TOKİ’nin plan yapma yetkisinin olması. TOKİ yaptığı planı askıya çıkartmak zorunda bile değil" diye konuştu.