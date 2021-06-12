Araştırma: Türk halkı ABD ve Çin'e güvenmiyor

Her yıl NATO üyesi ülkelerin bazılarında yapılan 'Transatlantik Trendler' araştırmasının sonuçlarına göre; Türk insanı NATO’ya güveniyor, Çin ve ABD'ye tehlikeli buluyor.

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun her yıl NATO üyesi ülkelerin bazılarında yaptığı "Transatlantik Trendler" anketinin sonuçları yayınlandı. Türk vatandaşlarının da dahil edildiği anketler, 11 ülkede, 29 Mart-13 Nisan 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, her ülkeden 18 yaş üstü, çeşitli yaş gruplarından biner kişiyle online olarak gerçekleştirilen ankette öne çıkanlar şöyle: