Araştırma: Türk halkı ABD ve Çin'e güvenmiyor

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun her yıl NATO üyesi ülkelerin bazılarında yaptığı "Transatlantik Trendler" anketinin sonuçları yayınlandı. Türk vatandaşlarının da dahil edildiği anketler, 11 ülkede, 29 Mart-13 Nisan 2021 tarihleri arasında yapıldı.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, her ülkeden 18 yaş üstü, çeşitli yaş gruplarından biner kişiyle online olarak gerçekleştirilen ankette öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye 'en güvenilmeyen ortak' çıktı
- Türkler ABD’ye güvenmiyor ama, iş ilişkilerinin gelişmesini istiyor.
- Türk vatandaşlarının yüzde 63’ü ülkedeki demokrasi durumunu beğenmiyor.
- Türk vatandaşları en büyük güvenlik sorunu terörü değil, pandemiyi görüyor.
- Ekonomide Türkler’e göre en büyük sorun işsizlik. Onu fakirlik takip ediyor.
- Türk vatandaşlarının yüzde 37’si yurtdışına askeri müdahalenin düşürülmesini istiyor
- Türk insanı NATO’ya güveniyor, Çin ve ABD'ye tehlikeli buluyor.
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