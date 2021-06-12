İstanbul Kadıköy'de bir grup motosikletli genç bahşiş almak için Bağdat Caddesi'nde ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti. Motosikletleriyle gösteri yapan gençler, caddede uzun kuyruklar oluşmasını sağladı. Konvoy önüne gelen polis ekipleri tarafından motosikletler yoldan çekilerek yol trafiğinin açılması sağlandı.
Yolun açılmasının ardından düğün konvoyu devam ederken, Motosikletli gençlere cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de bağladı.
Kadıköy’de bir grup motosikletli düğün konvoyunun önünü kesti https://t.co/Z46yCsqbsZ pic.twitter.com/eIJ7Dt828X— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)