Çalıntı motosikletle başka motosiklet çaldılar

Beylikdüzü'nde 2 şüpheli, çalıntı motosikletle geldikleri bir şirket binasının otoparkından yine motosiklet çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul Beylikdüzü:'nde motosikletli 2 şüpheliden biri çevreyi kontrol ettikten sonra otoparka girdi. Otoparkta yaklaşık değeri 25 bin lira olan park halindeki motosikletin yanına gelen şüpheli, önce motosikletin üzerine bindi. Şüpheli daha sonra motosikletten inip sürükleyerek otoparktan çıkardı. Şüpheli, motosiklete binip arkadaşıyla beraber olay yerinden uzaklaştı. Öğle molası için aşağı indiğinde motosikletini göremeyen yabancı uyruklu T.J., iş yerinin güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını gören T.J., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca şüphelilerin, olay yerine gelirken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.4 farklı suçtan aranan hükümlü, saklandığı lağım çukurunda yakalandı.