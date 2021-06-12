Sağlık Bakanlığı, iki ilaç için piyasadan toplatma kararı aldı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çocuklarda ağrı kesici-ateş düşürücü olarak Paranox isimli ilaç ile balgam sökücü olarak kullanılan Farmasist'in piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi sitesinde iki ilaç için alınan piyasadan toplatılma kararı yayınlandı.

Sözcü'nün haberine göre sitenin duyurular kısmında yer alan kararda Paranox adlı ağrı kesici için “Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’nin ruhsatına sahip olduğu “Paranox 120 mg / 15 mg Supozituvar” adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Balgam sökücü olarak hastalarda kullanılan Farmasist adlı için yayınlana duyuruda ise şu bilgiler yer aldı:

Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin ruhsatına sahip olduğu “Farmasist 300 mg/3 ml Çözelti İçeren Ampul” adlı müstahzarın (SKT:06/2021) parti numaralı numunelerinin yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1.sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur.

Paranox ne için kullanılır?

Paranox, bebekler ve çocuklarda kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır. Ayrıca Paranox, diş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.

Farmasist ne için kullanılır?

Farmasist yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi, balgamın atılabilmesini kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronş ve akciğer hastalıklarda solunum yolu salgısı bozukluklarının tedavisinde kullanılan balgamı, mukusu parçalayan bir ilaçtır.

Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

Farmasist soğuk algınlığı ve solunum yollarının iltihaplanması (bronşit) durumunda balgam oluşmasını azaltır. Oluşan balgamları sulandırarak, öksürükle atılmasını kolaylaştırır.