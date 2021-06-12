4 farklı suçtan aranan hükümlü, saklandığı lağım çukurunda yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilememesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, bir çiftlikte saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Murat T.'nin yakalanması için JASAT ekipleri harekete geçti.

Çiftliğin etrafını saran JASAT ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan karar doğrultusunda arama yaptı. Murat T.'nin çiftlikte bulunan lağım çukurunda saklandığını belirleyen JASAT ekipleri, bir süre saklandığı yerden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

Ekiplere teslim olan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.