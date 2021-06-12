CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Bugünkü rezillik devam etsin' diyorsanız Cumhur İttifakı orada duruyor

Özel, partisinin Burdur İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde yapılanlara değil, uygunsuz yapılaşmaya karşı olduklarını söyledi.

Bu sefer teşekkür edeceğini aktaran Özel, "Çünkü Salda'da şimdi yapılanlar, Cumhuriyet Halk Partisinin il, ilçe başkanları, milletvekili, ilçe örgütleri, çevre örgütleri ve daha sonra bize katılan tüm siyasi partililerin yükselttiği ses sayesinde oldu. Betonlaşma vardı, ondan geri dönüldü. Kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafede bir iş yapıyorlardı, 500 metreye çekildi. Şimdi artık Salda'ya yanlış yapanın tepesine bütün millet çöküyor." diye konuştu.

Özel, Salda'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için uluslararası kamuoyunun oluşturulması gerektiğini kaydetti.

"CHP gelecek, aile sigortasını getirecek. İddia ediyoruz, iktidarımızın ilk döneminin sonu gelmeden zekat verilecek fakir kalmayacak. Herkesin evine bir askeri ücret giriyor olacak." diyen Özel, "Zekat paraları Afganistan'a, Filistin'e, yoksul Müslüman ülkelere gidecek. Bunu görmek istiyorsanız CHP'ye, 'Bugünkü rezillik devam etsin.' diyorsanız Cumhur İttifakı orada duruyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde pek çok alanda sis perdeleri olduğunu iddia eden Özel, seçmenin sandığa girerken perdeyi çekeceğini, Türkiye'deki bütün sır perdelerinin kalkacağını söyledi.