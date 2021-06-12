Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili paylaşım

Oktay, Twitter hesabından Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın fotoğraflarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı"nı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır."