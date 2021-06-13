Kırıkkale'de sel: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü  

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü.

Kırıkkale’de öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde taşkınlara sebep oldu.

İHA'nın haberine göre Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde bulunan Çıtırık ve diğer dereler, aşırı yağış sonrasında taştı. Taşan dereler sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı.

Bir vatandaşın 40 kümes hayvanı da telef oldu. Taşkın suları ilçe merkezine kadar ulaşırken iş yerlerini sel suları bastı. Sel suları, evlerin duvarına kadar dayandı. İlçe merkezindeki iş yeri sahibi ve belediye çalışanları da dükkanlardaki biriken suyu temizledi.

Sel suları otomobili 50 metre sürükledi

Suya gömülen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir iş yerinin önünde kaldırıma çıkarak durabildi. Otomobilde de maddi hasar oluştu. Otomobil sahibi Yusuf Karademir, aracı halatla bağlayarak ancak durdurabildiklerini söyledi.

Meydana gelen sel felaketi sonrası ilçe merkezi havadan görüntülendi.

Yaraların sarılması için çalışma başlatıldı

Selin hemen ardından da bölgeye İl Özel İdare, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, belediye ekipleri yönlendirildi.

İlçe merkezinin yanı sıra mahallelerde de hasar tespiti yapan ekipler, yaraların sarılması için çalışmalara başladı.