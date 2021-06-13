Bakan Koca: 12 Haziran'da 449 bin 684 aşı yapıldı, randevu alanların yüzde 99'u gelip aşılarını yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağolun."
12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
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