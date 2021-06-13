Bakan Koca: 12 Haziran'da 449 bin 684 aşı yapıldı, randevu alanların yüzde 99'u gelip aşılarını yaptırdı

Sağlık Bakanı Koca 12 Haziran cumartesi günü 449 bin 684 koronavirüs aşısı yapıldığını, randevu alanların yüzde 99,485’i gelip aşılarını yaptırdığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağolun."

12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

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