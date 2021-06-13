'Oğluna koyduğu Recep Tayyip adını değiştiremiyor' haberlerine Çankırı Valisi'nden yalanlama

Çankırı'ya giden CHP heyetinin raporuna göre oğlunun adını 'Recep Tayyip' koyan bir vatandaş pişman olup ismi değiştirmek istedi ama memurlar 'Tayinimiz çıkarırlar' endişesiyle bu talebi yerine getirmedi. Çankırı Valisi ise bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

CHP; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı’yı ziyaret etti. 2 Haziran’daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre heyet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor da sundu.

Rapora göre oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaş, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dedi.

​Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise Twitter hesabından açıklama yaparak bu ifadeleri yalanladı:

Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır. — Abdullah Ayaz (@AbdullahAyaz78) June 13, 2021

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