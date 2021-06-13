Ahmet Hakan'dan 'Güneş Topla Türkiye İçin' manşeti için savunma

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan, 'Güneş Topla Türkiye İçin' manşetine gelen eleştirilere bugünkü köşe yazısında yanıt verdi. Hakan, "Bunları kim yaparsa Hürriyet’e manşet olur. Dostmuş, düşmanmış... Hasımmış, hısımmış... Sağcıymış, solcuymuş... Şuymuş, buymuş... Oraya mensupmuş, buraya mensupmuş... Hiç ama hiç bakılmaz" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü 'Manşet Müdafaası' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

​"Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?

Yapmışlar.

Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?

Yönelmişler.

Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?

Üretecekler.

Projeleri tamamlandığında iki milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacaklar mı?

Karşılayacaklar.

Doğaya zarar vermeden çevrecilik açısından takdire şayan bir işe imza atmışlar mı?

Atmışlar.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın beşinci büyük güneş enerjisi santralını kurmuşlar mı?

Kurmuşlar.

Bunları kim yaparsa...

Hürriyet’e manşet olur.

Dostmuş, düşmanmış... Hasımmış, hısımmış... Sağcıymış, solcuymuş... Şuymuş, buymuş... Oraya mensupmuş, buraya mensupmuş...

Hiç ama hiç bakılmaz.

Dünkü Hürriyet’te attığımız “GÜNEŞ TOPLA TÜRKİYE İÇİN” manşetinin...

Tüm motivasyon kaynağı budur ve bundan ibarettir."

Hürriyet’ten damada manşet jesti! Kalyon Holding’in güneş enerjisi santralindeki tören, Demirören'in Hürriyet’inde dün “Güneş topla Türkiye için” diye manşet oldu. Yıldırım Demirören’in kızı Yelda, Kalyon Grup Yönetim Kurulu üyesi Haluk Kalyoncu ile iki yıl önce evlenmişti. pic.twitter.com/pC36SOJH3p — Faruk Bildirici (@farukbildirici) June 12, 2021

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