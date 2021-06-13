Yemeksepeti çalışanları: Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama kapsamına kargo çalışanları ve kuryeleri de dahil etti. Türkiye’nin önde gelen online yemek ve market sipariş uygulaması Yemeksepeti çalışanları, işveren tarafından toplu iş sözleşme sürecinde iş kolu değişikliği yapıldığı için aşılama kapsamına giremedi ve bu duruma tepki gösterdi.

'Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; DİSK’e bağlı Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), Yemeksepeti ve bu şirkete bağlı Banabi bünyesinde örgütlenmeye başlamış ve engellemeyle karşılaşmıştı. Sendikanın toplu iş sözleşmesi için yeterli çoğunluğa ulaşarak yetki başvurusu yapmaya hazırlandığı süreçte Yemeksepeti, Nakliyat İş’li üyelerin ağırlıkta olduğu bazı işyerlerinde, 15 No’lu ‘Taşımacılık İş Kolunu’ 10 No’lu ‘Ticaret, Eğitim, Büro İş Koluna’ çevirmişti.

Yapılan iş kolu değişikliği nedeniyle aşı sıraları gelmesine rağmen aşı olamadıklarını ifade eden Yemeksepeti İşçi Komitesi, sosyal medya hesabı aracılığıyla duruma tepki gösterdi ve şu mesajı paylaştı:

“Sağlık Bakanlığı'na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz 4 ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık e-devlette büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamamızı istemediği için aşılanamayacağız.”

'Yemeksepeti işçilerin sağlığa ulaşma hakkını da gasp etti'

Yemeksepeti İşçi Komitesi, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Açıklık getirmek gerekirse, bundan yaklaşık 4 ay öncesine kadar taşımacılık sektöründe faaliyet göstermekteydik. Fakat çalışma şartlarımızı iyileştirmek ve insanca iş, insanca ücret talebi ile sendikal örgütlenmeye başladıktan sonra işverenimiz iş kolumuzu değiştirerek sendika üyeliklerimizi düşürdü ve işçilerin anayasal hakkını çiğnedi. Biz mücadeleye devam etmekte ısrar eden işçiler olarak susmadık. Sesimizi emekçilerin sesine ses veren herkese duyurduk. Hakkımızı almadan durmayacağız da. Yalnız sadece bununla kalmadı. Hem toplum sağlığı, hem de kurye ve depo çalışanlarının hayati riski açısından çok önemli olan aşılama hakkımız da belirsizlik içindedir. Yemeksepeti sadece işçilerin sendikal haklarını değil, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da gasp etmiştir!"

Aydın: Listeyi bakanlık ile paylaştık

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne hikmetse bizimle ve benimle ilgili yalan haber bitmiyor. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yok. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın Pazartesi başlayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.