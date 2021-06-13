Vergi rekortmenleri listesindeydi: Trabzonlu iş insanı fakirlik belgesi aldı

Bartın'da 2015-2016 yıllarında vergi rekortmenleri listesinde bulunan iş insanı Mehmet Bulut, devletten alacaklarını tahsil edemediğini ileri sürdü. Mal varlığı üzerinde haciz bulunan iş insanı Bulut, pandemi döneminde iş yapamadığını belirterek, 'ibret olsun' diye fakir belgesi aldı.

1999 yılında, inşaat işleri yaparak ticaret hayatına başlayan ve 10 yıl sonra Özbulut Yapı İnşaat Ltd. Şirketi’ni kuran Trabzonlu iş insanı Mehmet Bulut, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de aldığı devlet ihaleleriyle hızla büyüyerek milyonlarca lira ciroya ulaştı.

Bartın'da üniversite, Devrek ve Çaycuma'da belediye binaları, Zonguldak'ta Özel İdare binası, Amasra’da konutlar üreterek özel projelere de imza atan iş insanı; 2015 yılında Bartın vergi rekortmenleri listesine üçüncü sıradan girerek Maliye Bakanlığı'ndan teşekkür beratıyla ödüllendirildi.

2016'daki vergi rekortmenleri listesinde ise 6. olan iş insanı Bulut, 2018 yılında yaşanan 'Rahip Andrew Brunson kriziyle doların yükselmesi nedeniyle işlerinin bozulduğunu' ve '18 devlet kurumundan alacağı olan 13.5 milyon TL’yi tahsil edemediğini' söyledi.

Sözcü Gazetesi’nden İsmail Akduman’ın haberine göre, koronavirüs salgını döneminde, borçlarını ödeyemeyince, yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, yaklaşık 40 milyon liralık haciz işlemlerine maruz kaldığını söyleyen Bulut, bütün mal varlığının üzerinde haciz kararı bulunduğunu ve geçinemediğini belirterek mahalle muhtarına fakir kağıdı almak için başvuru yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yardımlarından da faydalanan Mehmet Bulut, sosyal medya hesabından, aldığı fakir kağıdını ve vergi rekortmeni ödülünü paylaştı, şu ifadeleri kullanarak AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı:

“20 yıllık ticari hayatımızın Brunson ekonomik krizine kurban edilen ülkemizin sahipsiz iş adamının 3 yılda gelinen hazin sonu. Dik yürüyeceğiz eğilmeyeceğiz! Sebep olanları Allah'a havale ediyoruz. Devlet 5 müteahhide yardım edip borçlarını silerken bizleri unuttu. Çeklerim yazılmaya başlandı. Banka teminat mektupları yandı. Devlet alacağımı vermedi. Hacizler kapıya dayandı. Şu an yaklaşık 40 milyon lira olan mal varlığıma haciz geldi. Pandemi de son noktamız oldu. Mal varlığım var ama gelir yok. Muhtara başvuru yaptım. Sonra da fakir kağıdı verdiler. İbret olsun diye bu ödülümü ve fakir kağıdını sosyal medyada paylaştım. Biz vergi kaçırmadık, çalmadık. Adında adalet olan partide adalet olsaydı ben ve benim gibi onlarca kişi bu durumda olmazdı.”