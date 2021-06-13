Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda iki zanlı tutuklandı

11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı düzenleyen Halit K., olaydan 12 saat sonra ilçenin köy yolunda yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon Emniyeti’ndeki ifadesinde saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gittiğini ve başkana uğradığını ancak başkan Mustafa Bıyık’ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken, Mustafa Bıyık’ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söyledi.

Bir diğer şüpheli T.K. ise Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu ve ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı azmettirdiği şüphesi ile gözaltına alındı.

İki zanlı da tutuklandı

Nöbetçi savcıya ifade veren zanlılardan Halit A., 'adam öldürmeye teşebbüs', T.K., ise 'azmettirme' suçlamasıyla sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.