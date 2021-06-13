'Sedat Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı’ iddiası

Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden Emre Olur'un 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını açıkladığı iddia edildi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.

Gazeteci Alişer Delek, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar."

Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. +++ — Alişer Delek (@AliserDelek) June 13, 2021

"​Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi."

"TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor..."



