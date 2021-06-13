Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmamasının, olası faciayı önlediği bildirildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı.

Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu. Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı'na göre olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri ‘yağmurlama’ diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti.