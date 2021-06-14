Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında günlük koronavirüs sayılarını paylaşarak, “Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın” dedi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."
Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
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