İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a mobbing uygulayarak, yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, görevinden alındı. Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylülde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin, Baş’tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de ‘istifa et’ baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Başa baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

Bu nedenle görevden alınan Töre’nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.