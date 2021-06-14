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    Boşanma aşamasındaki eşinin felç olmasına sebep olan adama 'gelecekteki hayat' indirimi: 'Benim geleceğim ne olacak?'

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    Eşi Handan Aşkın’ı silahla vurarak felç olmasına sebep olan, ağabeyini de ağır yaralayan Emre Aşkın’a verilen ‘iyi hal’ indirimli 23 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Aşkın’ın 'pişmanlığı' ve 'verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri' indirim sebebi sayıldı. Handan Aşkın, "Peki benim geleceğim ne olacak?" diye tepki gösterdi.

    Emre Aşkın ve Handan Aşkın’ın evliliklerinden 2 çocukları olmuştu. Aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Handan Aşkın, eşine boşanma davası açarak ayrı eve taşındı. 11 Mart 2016 günü, Handan Aşkın ve ağabeyi Sedat Sevin, eşyalarını almak için İstanbul Gaziosmanpaşa’daki eve gitti. Bu sırada Emre Aşkın, ölüm tehditleri savurarak silahını çekti ve iki kardeşe kurşun yağdırdı. İki kardeş ağır yaralandı. Handan Aşkın, felç kalırken vücudundaki bir kurşun da çıkarılamadı.

    İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Emre Aşkın’ı, Handan Aşkın’ı ve Sedat Sevin’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iyi hal indirimi uygulayarak 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak ‘makul’ ceza verilmesi için kararı bozdu. Yeniden görülen davada, Emre Aşkın, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    'Hukuka aykırı'

    Boşanma davası açan Handan Aşkın'ı felç bırakan saldırgan erkek Emre Aşkın'a ceza indirimi
    © DHA
    Boşanma davası açan Handan Aşkın'ı felç bırakan saldırgan erkek Emre Aşkın'a ceza indirimi
    Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, mahkeme gerekçeli kararında, Emre Aşkın’ın ‘pişman olması’ ve ‘verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ni lehine indirim sebebi olarak açıkladı. Kararda, öldürme kastıyla hareket edilse de olayın teşebbüste kaldığına vurgu yapıldı. Handan Aşkın’ın avukatı Gül Erdoğmuş karara itiraz etti. Dilekçede, “Handan Aşkın yönünden yapılan ceza indirimi izahatsiz bırakılmıştır. Her iki mağdur yönünden tayin edilen cezada dosyada somut hiçbir değişiklik olmamasına rağmen iyi hal indirimi uygulanması hukuka aykırıdır” denildi.

    'Ödül gibi indirim'

    Karara isyan eden Handan Aşkın, “Kravat takıyor, pişmanım diyor, iyi hal indirimi yapılıyor. Benim hayatımın yarım kalması, bir şeyleri tek başıma yapamamam, bağımsız olarak hareket edememem, hayata dahil olamamam göze alınmıyor. Ödül gibi indirim yapılıyor. Mahkeme onun gelecekteki hayatı üzerindeki etkisini düşünerek cezasında indirim yapmış. Peki ya benim gelecekteki hayatım ne olacak?” dedi.

    Tehditler sürüyor

    Hapis cezasını 23 yıl 4 aya indiren mahkemenin kararına isyan eden Handan Aşkın, boşanma davalarının da halen devam ettiğini belirtti. Emre Aşkın’ın tehditlerine devam ettiğini söyleyen Handan Aşkın, "Malulen emekli oldum, emekli maaşımın dışında hiçbir gelirim yok. Ev işlerinde de çocuklarım yardım ediyor. Bu soyadından kurtulmak istiyorum. Onun hak ettiği cezayı alması için ben bu kadar çırpınırken o daha çok indirim alıyor. Dolaylı yollardan kulağıma geldi. Diyormuş ki; ‘Sosyal medyada çok gözükmesin, kendini bu kadar rahat hissetmesin, bir firar etmeme bakar, kaldığım işe devam ederim.’ Çıkarsa kaldığı yerden devam edecek hayatımı zindana çevirecek" dedi.

    Etiketler:
    İstanbul, Felç, cinayete teşebbüs, Kadın cinayeti, Handan Aşkın, Emre Aşkın
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