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    Erdoğan Toprak

    CHP'li Toprak: Millet İttifakı'nın tek adayla gitmesini doğru buluyorum

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın 'tek aday' çıkarması önerisi için "Millet İttifakı’nın tek adayla gitmesini doğru buluyorum, çünkü öncelikleri tek" dedi. 

    CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'e açıklamalarda bulundu.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Kemal Bey yerinde oturan bir lider değil, halka dokunan, halkın sorunlarını dert edinen bir lider… Yarın cumhurbaşkanı da başbakan da olsa il ziyaretlerine devam edecek" diyen Toprak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek aday önerisini de şöyle değerlendirdi:

    • "Millet İttifakı’nın tek adayla gitmesini doğru buluyorum, çünkü öncelikleri tek. Ben seçimin iki kutuplu olacağını düşünüyorum. Bir tarafta bugünkü Cumhur İttifakı’nın getirdiği, yargıda, ekonomide, her şeyi kendisine bağlayan tek adam sistemi var. Ortak akıl yok. Baktığınızda bu sistemle işsizlik, yoksulluk ve diğer sorunlar büyümüş. Mafyalar devletin içinde yuvalanmış.

    'Halk vergisini veriyor ama paranın nereye gittiğini bilmiyoruz'

    • Dış politikada komşularımızla ilişkilerimiz çok kötüye gitmiş. Halk vergisini veriyor ama paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. İngiltere’de bir avuç tefeciye yüksek faizle teslim olunmuş. Bu sistemin ülkeye kattığı iyi hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan Millet İttifakı var. 21. Yüzyılı kucaklayan ama 20. Yüzyılın da değerlerini taşıyan dış politikasıyla, ‘yurtta sulh cihanda sulh’ diyen, komşularıyla bölgesel dış politikayı öngören bir sistem var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik olacak. Dolayısıyla ya parlamenter sistemi, ortak aklı savunacağız ya da ülke tek adamın aklına teslim olacak."

    Toprak, "Seçimin kaderini yoksulluk, işsizlik, Türkiye’nin saygınlığının yok edilmesine tepkiler, yapay gündemle ‘toplumu uyutan’ kampanyalar belirleyecek. Yani seçimin kaderini ülke gerçeği, halkın sesi-nefesi belirleyecek. Halkın gerçeği ortada; iş-aş yok, yoksulluk zirvede" ifadesini kullandı. Millet İttifakı'nın sınavını başarıyla verdiğini, bunu üç yerde test ettiklerini anlatan Toprak, şunları söyledi:

    • "Bu anayasanın Türkiye’ye hayrı olmayacağını söylüyorduk, görüldü ki hayrı yok. İkincisi genel seçimlerdi. Oradan da başarıyla çıktı. Üçüncüsü yerel seçimler. 25 yıl sonra Ankara, İstanbul alındı. Şimdi dördüncü seçimimiz olacak. Öncelikleri uyuşan, ‘ben’ değil ‘biz’ diyen bir Millet İttifakı, liderler masası var. Millet İttifakı aslında milletin kendisi. Milliyetçisi, mütedeyyini, Kürt’ü, sosyal demokratı, solcusu var. Hepsi inançlı, ülkesini çok seven insanlar. Toplumun tüm renkleri Millet İttifakı’nda.

    'Kişisel olarak, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüzde 10’un üzerinde bir oy artışı var'

    • Şu anda oylarımız artıyor. Son dört ayda kişisel olarak, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüzde 10’un üzerinde bir oy artışı var. Yani hem CHP liderine hem de CHP’ye büyük bir ilgi var. Partiden 2 kişi gidiyorsa 10 kişi geliyor."

    ‘Daha masa kurulmadı’

    Toprak, HDP’ye bakanlık verileceği iddiasıyla ilgili olarak da "Ortada seçim, kurulacak bir hükümet, böyle bir ittifak görüşmesi yok. Havuz medyasının desteklediği yapay bir gündem. Hükümet yok ki bakan olsun. Kim seçildi de kime bakanlık teklif ediyor. Millet İttifakı’nın başkan adayı kim, böyle bir masa daha kurulmadı, ülkenin seçime ne zaman gideceği belli değil. Ülke şu anda seçim bekliyor mu, evet bekliyor. Çünkü artık yönetilemez noktaya geldi" dedi.

    'Yabancı sayısı 6 milyonu buldu'

    "Bu kadar yabancının, mültecinin kaçak ya da belli yollarla ülkeye girerek burada kalıcı olmasını ülkemizin endişe verici temel bir sorunu olarak görüyorum" ifadesini kullanan Toprak, bu konudaki sözlerini de şöyle noktaladı:

    • "Sayı 6 milyonu buldu. Türkiye’nin neredeyse yüzde 8’i yabancı oldu ve bunlar denetlenemiyor. Büyükşehirlerde gettolarını, çetelerini oluşturdular. İkincisi işsizlik. Suriyelilerin ülkelerine dönecek alt yapıyı oluşturmamız lazım. Bu sorun çözülmeden Türkiye’de huzur olacağına inanmıyorum."
    Etiketler:
    Seçim, oy, Millet İttifakı, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, CHP, Erdoğan Toprak
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