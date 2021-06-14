Sahilde güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyunda güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında sahile helikopter indirildi. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kınık tarafından paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı" uyarısında bulundu.
Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş.— Ali KIDIK (@alikdk) June 13, 2021
1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak.
2. Otellerin helikopter pisti olmalı
3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü @SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulacak @fatihaltayli pic.twitter.com/5lZUsTqJzP
Kınık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de, "SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulayacak?" sorusunu yöneltti.
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