Sahilde güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirdiler

Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirildi. Plajdakilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtilirken, "Nasıl bir yaptırım uygulanacak?" sorusu gündeme geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyunda güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında sahile helikopter indirildi. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kınık tarafından paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı" uyarısında bulundu.

Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş.



1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak.

2. Otellerin helikopter pisti olmalı



3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü @SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulacak @fatihaltayli pic.twitter.com/5lZUsTqJzP — Ali KIDIK (@alikdk) June 13, 2021

Kınık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de, "SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulayacak?" sorusunu yöneltti.