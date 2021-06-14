AK Partili Kurtulmuş: Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ile NATO'nun çok eski bir ortaklığı olduğunu belirterek "NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ programı kapsamında partililerle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programdaki konuşmasında Kurtulmuş, Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'de bir hastaneye yapılan ve 14 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ettiğini belirtti. Bazı ülkelerin bu örgütlere lojistik ve siyasi destek verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun asla kabul edilmeyeceğini, terör örgütlerine "Dur" demenin ülkelerin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yaptığı sınır ötesi harekatlar sonucunda birçok Suriyelinin ülkesine döndüğünün altını çizdi.

Bölgede terör örgütleri eliyle yeniden birtakım operasyonlar yapıldığına işaret eden Kurtulmuş "Hayata tutunmaya çalışan Suriyeli vatandaşlara yönelik, terör örgütleriyle yeniden birtakım operasyonlar yapılmaya çalışıyor. Şiddet ve nefretle kınıyoruz. Sadece son terörist kalana kadar değil, terörün arkasındaki bütün gerekçeler ortadan kaldırılana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün NATO Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş toplantının Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli adımlar atılmasına vesile olmasını diledi. Artık Türkiye'nin sadece kendisine dayatılan birtakım gündemlere takılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, kendisine durması gereken yer söylenip, orada tek ayak üzerinde durması gereken bir ülke değildir. Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında, egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir. Türkiye bölgede ve dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler zirvesinde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

'NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır'