Kayıt
14:12 14 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

    İçişleri Bakanı Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir

    © İHA / ERDİNÇ TÜRKCAN - YUNUS EMRE KARTAL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 46
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044728101_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_48c0a01e460be39e76ecc843a714b662.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106141044728240-bakan-soylu-virusten-etkilenmeyen-tek-faaliyet-terorle-mucadeledir/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgınından etkilendiğini belirterek, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısada sürede hitama erecektir" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman SoyluJandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

    Bakan Soylu, Türk Jandarma Teşkilatı'nın gerçekten büyük bir kurum olduğunu belirterek, "Jandarmamızın terörle mücadele konusu ayrı bir kahramanlık destanıdır. Bugün şu vakitte 850 timin üzerinde tim sahada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmektedir. Dünyada bu kadar geniş, yaygın ve operatif bir kurum söz konusu değildir. Bu açıdan 12 bin kişi şu anda sahada ve sadece terörle mücadele operasyonu yapmaktadır. Bu bizim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağıdır. Terör örgütüne yurt içi dar edilmiş, şimdi de yine kardeş kurumlarımızın vasıtasıyla yurt dışında çok güçlü operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca jandarma istihbaratımızın terörle mücadele katkısı da çok güçlüdür" dedi.

    'Jandarmamız sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır'

    Jandarmanın, uyuşturucuyla mücadeleden göç yönetimine kadar çok farklı alanlarda ciddi bir saha yapılanması, saha operasyonu ve başarısı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "2018'de Jandarma Genel Komutanlığı'nın görev sahası alanında suçların aydınlatılması oranı yüzde 68'di. 2020 sonu itibarıyla bu yüzde 80'e çıktı. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 99 başarı var. Yani jandarmamız sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır."

    'Geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22.9 milyar TL'ydi'

    Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da yasa dışı kök kenevir ekimine karşı büyük bir mücadele verildiğini anlatan Soylu, şöyle konuştuç

    • "Biz sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22.9 milyar TL'ydi. Bu, yaklaşık 115 milyon kök kenevir demektir. Böylece uyuşturucu meselesinde PKK terör örgütünün şah damarlarından birisini daha kesmiş olduk.

    'Satılan kaçak sigara yüzde 2.5-3 seviyesinde'

    • Yine aynı şekilde 15 Temmuz'dan sonra bir kaçakçılığın daha önünü kestik, bu da PKK'nın para kaynaklarından biriydi; o da sigara kaçakçılığı. Türkiye'de satılan her 4 sigaradan birisi ülkeye kaçak olarak giriyordu. Şu anda satılan kaçak sigara yüzde 2.5-3 seviyesinde."

    Dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgından etkilendiğine işaret eden Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:

    "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Jandarmamız, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahada en etkili sonuçları alan kurumların başındadır. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir."
    Etiketler:
    PKK, faaliyet, Süleyman Soylu, Terör, Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet