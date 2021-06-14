Gazeteci Yarkadaş: Bakanlık, YouTube ve Google üzerinden para kazananlar hakkında 'geriye dönük' inceleme başlattı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın YouTube ve Google üzerinden para kazanan kişiler hakkında 'geriye dönük' inceleme başlattığını iddia etti.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, 'AKP aradığı madeni Google’da buldu' başlığıyla yayımlanan yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın YouTube ve Google üzerinden para kazanan binlerce internet sitesi, reklam ajansı ve popüler gazeteciye yönelik olarak 'geriye dönük' inceleme başlattığını ileri sürdü.

Yarkadaş, şunları söyledi:

"Bakanlık, YouTube’ta video yayımlayarak gelir elde eden, internet sitesinde Google üzerinden reklam yayımlayan binlerce kişi ve kurumu incelemeye aldı; bunların bir kısmını illerdeki müdürlüklerine davet etti. Ve internetten yayın yaparak para kazanan bu kişilere, 'Google ve YouTube üzerinden geçmişte elde ettiğiniz gelirlerin yarısını Maliye’ye ödeyeceksiniz' denildi.

'Birçok reklam ajansı, 'Biz o geliri kazandığımızda bunun kanuni düzenlemesi yoktu' diyor'