İBB’de mülk tartışması: İmamoğlu veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı oturumları sırasında dikkat çeken iki tahsis kararı alınmıştı. Şile Çavuş Mahallesi'nde 7 bin 535 metrekarelik parsel üzerinde yer alan ek hizmet binası olarak kullanılan Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binası, Şile Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmişti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre AK Parti-MHP grubunun oyları ile alınan devir kararına CHP 'hayır' oyu kullanmıştı. Güngören Güneştepe Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından millet bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan, TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan, mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmişti.

Devredilen parseller üzerinde Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahası ve kültür merkezi bulunuyor.

Meclis'e iade edildi

Oy çokluğu ile alınan iki tahsis kararı, 14 Haziran günü başlayan İBB Meclis oturumlarının gündemine tekrar girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Güngören'deki İBB arazilerinin AK Partili ilçe belediyelerine tahsis kararlarını yeniden görüşülmek üzere meclise iade etti. İmamoğlu'nun veto ettiği kararların haziran ayı oturumlarında oya sunularak karara bağlanması bekleniyor.