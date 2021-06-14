Sigara içmeyene yılda 5 gün daha fazla izin, işe bisikletle gelene ayda 50 TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 4 bin işçi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, sigarayı bırakan veya içmeyen işçilere yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildi. İşine bisiklet ile gelenlere ise aylık 50 TL fazla ödeme yapılacak.