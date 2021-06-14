NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından görüşmenin kareleri "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi" ifadeleriyle paylaşıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. pic.twitter.com/QdNL62db86 — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 14, 2021

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