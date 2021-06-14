Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kağıt toplayan kız çocuklarına akülü araba hediyesi

Ankara'da bir babanın çocuğunu akülü araba ile gezdirdiği sırada kendilerini izlediğini görünce gezdirdiği kağıt toplayıcısı iki çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu. Aileye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kızlara akülü araba hediye etti.

Ankara'da bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu akülü arabayla gezdiren bir baba, sokakta kağıt toplayan çocukları görünce dayanamayarak onları da gezintiye çıkardı.

Akülü arabaya binen kağıt toplayıcısı çocukların kameralara yansıyan bu mutluluğu gündem olmuştu.

Yaşanan olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek aileye ulaştı. Amca çocukları olan ve isimlerinin Meyma ile Miad olduğu belirtilen iki kızın akülü araba hayalini zabıta ekipleri gerçeğe dönüştürdü.

İki kuzene akülü araba hediye eden ekipler, aileye gıda yardımında da bulundu.

Anne ile babaları sağ olan Meyma ve Miad’a dedeleri İsmail Kasap'ın baktığı belirtilirken. Teleferli olan Türkmen ailenin 3 yıldır Türkiye’de yaşadığı da ifade edildi.