Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 14 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

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