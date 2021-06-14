Bakan Koca: Az önce 750 bin birinci doz aşıyı yaptık

Sağlık Bakanı Koca bugün Türkiye'de 750 bin birinci koronavirüs aşısının yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımla 750 bin birinci Kovid-19 aşısının uygulandığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında "Az önce 750.001’inci doz aşıyı yaptık" ifadesini kullandı.

Az önce 750.001’inci doz aşıyı yaptık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

​Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştığı açıklanmıştı.