SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi ve memurların tamamının aşılanacağını açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar. Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun."

İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

​