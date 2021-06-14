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    Ceren Duman cinayeti

    Cesedi moloz döküm sahasına gömülen Ceren Duman'ın annesi: 'Yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor'

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    Türkiye
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    İzmir'de 16 yaşındaki Ceren Duman'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili mahkeme başkanının duruşmada sanığı azarladığı belirtildi. Söz verilen Ceren Duman'ın annesi ise anlatılanlara tepki göstererek "Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

    Olay, 21 Ağustos 2021 tarihinde Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Sinan Özen'in engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız ile birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıkmıştı.

    DHA'nın haberine göre itiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada ise Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi.

    Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü'nün ise 'yardım' suçundan cezalandırılmaları istendi.

    'Naaşın ağzı koktuğu için ıslak mendil koydum'

    Sinan Özen savunmasında, Tahir Yıldız ile çocukluktan tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:

    “Yer konusunda onu aradım, bize bir yer ayarladı, uyuşturucuyu da o getirdi. Ben alkol alırken Ceren, içmeyeceğini, uyuşturucu kullanacağını söyledi. Sonra Tahir uyuşturucu çıkardı. Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı. Hemen polisi ve sağlıkçıları aramak istedim ama Tahir, 'Cinayetle yargılanırız, bizi cezaevinde öldürürler' diyerek bana engel oldu. Gömüp kurtulmaya karar verdik. Bir süpermarketten ıslak mendil, oda parfümü, eldiven ve maske aldık. Ceren'in cesedini ıslak mendille sildik. Ben naaşı Tahir'in omzuna yükledim, ama naaşın ağzı koktuğu için ıslak mendil koydum ve tekrar Tahir'in omzuna yükledim."  

    Mahkeme başkanı, kız arkadaşıyla özel buluşmaya giderken yanına neden başka bir erkeği aldığı sorusuna kaçak cevaplar veren Sinan Özen'i konuyu saptırmaması, soruya cevap vermesi gerektiğini belirterek azarladı. Özen bunun üzerine, "Bana yeri ben ayarlarım ama ben de gelirim dedi" cevabını verdi.

    'Kızımı gömmüyorlar bile, moloz yığınlarının arasına koyuyorlar'

    Sanıkların savunmalarının ardından söz verilen Ceren Duman'ın annesi  Ebru Minareci, anlatılanlara tepki göstererek "Benim içimdeki acı çok başka. Herkes burada toplanmış, rahat rahat konuşuyor, olayları anlatıyor. Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Kızımı gömmüyorlar bile, moloz yığınlarının arasına koyuyorlar, üzerine bir de alkol almaya devam ediyorlar. Böyle bir rahatlık olabilir mi. Ben 10 aydır kahroluyorum. Ben çocuğumun suratını göremedim, 'Sen onu eski haliyle hatırla' diyerek yüzünü bile göstermediler bana. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

    Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 ekime erteledi.

     

    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Kadına şiddet, İzmir, Cinayet, Ceren Duman
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