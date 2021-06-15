Kayseri'de doktora silahlı saldırı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir doktor mesai çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan doktor tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili açıklamasında, "Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt (34) hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kurt, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı M.G, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakan Koca: Şiddetin karşısında aciz kalmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

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