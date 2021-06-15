Erdoğan’ın danışmanından Financial Times’a fotoğraf tepkisi: 'Sonuna kadar arkandayız dünya lideri'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, Financial Times gazetesine kullandığı bir fotoğrafla ilgili olarak "Onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor" dedi.