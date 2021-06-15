Erdoğan’ın danışmanından Financial Times’a fotoğraf tepkisi: 'Sonuna kadar arkandayız dünya lideri'

Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, söz konusu fotoğraf üzerinden Financial Times'a yönelik olarak, "Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" diye yazdı.
Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor.— Ismail Cesur 🇹🇷 (@icesur) June 14, 2021
Sonuna kadar arkandayız DÜNYA LİDERİ. pic.twitter.com/eTzKoh78vw
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