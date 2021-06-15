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    Plaja iniş yapan helikopterin pilotu konuştu: Kahvaltı yapmaya gitmiştik

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106151044735303-plaja-inis-yapan-helikopterin-pilotu-konustu-kahvalti-yapmaya-gitmistik/

    Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına helikopterle inen pilot, 'havacılık aşığı bir aile olduklarını' söyledi. Pilot, "O gün oraya Pilot Tuna Kaptan’ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" ifadesini kullandı.

    Marmaris Kumlubük Koyu’nda bir otelin plajına bir helikopter indi. O sırada plajda olanlar, hemen yanlarına inen helikopteri görünce şaşkınlık yaşadı. Görüntülere tepki gösterilirken, "Akşam yemeği için plaja inerek insanları tehlikeye attılar" yorumları yapıldı. Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği belirtildi.

    Helikopteri kullanan VAV Teknoloji’nin sahibi Temel Akçay, Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in sorularını yanıtladı

    Helikopteri Türkiye’nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu olan eşi Nilüfer Akçay ile birlikte kullandıklarını belirten Akçay, "Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları’na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık" dedi. 

    'Amatör havacılığı sevdirmek amacıyla bu tür geziler organize ediyoruz'

    ABD'de ve dünyanın birçok yerinde helikopterlerin daha yaygın kullanıldığını belirten Akçay, "Biz amatör havacılığı sevdirmek amacıyla kurduğumuz İzmirli iki dernek olarak bu tür geziler organize ediyoruz. Ama o gün oraya Pilot Tuna Kaptan’ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" dedi. 

    'Ağır yaptırımlar yolda'

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklama,  helikopterin iniş noktasının plaj bölgesine 9.5 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Müdürlük, şu açıklamayı yaptı:

    • "Uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Sözkonusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir.
    • (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.) Burada suç sahile inmesi değildir. Amatör helikopterler, şartlarını yerine getirmek koşuluyla her yere inebilirler. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin uygun görmesi ve inilecek alanda yangın tüpüyle birinin beklemesi gerekir. Ve mutlaka çevre güvenliği sağlanmalıdır. Burada bizim açımızdan suç, uçuş planına riayet edilmemesidir."
    Etiketler:
    Mevzuat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Kahvaltı, Helikopter, Plaj, Marmaris, Muğla
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