Plaja iniş yapan helikopterin pilotu konuştu: Kahvaltı yapmaya gitmiştik

Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına helikopterle inen pilot, 'havacılık aşığı bir aile olduklarını' söyledi. Pilot, "O gün oraya Pilot Tuna Kaptan’ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" ifadesini kullandı.

Marmaris Kumlubük Koyu’nda bir otelin plajına bir helikopter indi. O sırada plajda olanlar, hemen yanlarına inen helikopteri görünce şaşkınlık yaşadı. Görüntülere tepki gösterilirken, "Akşam yemeği için plaja inerek insanları tehlikeye attılar" yorumları yapıldı. Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği belirtildi.

Helikopteri kullanan VAV Teknoloji’nin sahibi Temel Akçay, Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in sorularını yanıtladı.

Helikopteri Türkiye’nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu olan eşi Nilüfer Akçay ile birlikte kullandıklarını belirten Akçay, "Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları’na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık" dedi.

'Amatör havacılığı sevdirmek amacıyla bu tür geziler organize ediyoruz'

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde helikopterlerin daha yaygın kullanıldığını belirten Akçay, "Biz amatör havacılığı sevdirmek amacıyla kurduğumuz İzmirli iki dernek olarak bu tür geziler organize ediyoruz. Ama o gün oraya Pilot Tuna Kaptan’ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" dedi.

Sahilde güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirdilerhttps://t.co/1Oxeu2LGRj pic.twitter.com/OygIIbU0HU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2021

'Ağır yaptırımlar yolda'

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklama, helikopterin iniş noktasının plaj bölgesine 9.5 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi. Müdürlük, şu açıklamayı yaptı: