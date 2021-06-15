Bazı kişilerde ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarına yeni kriterler geliyor. Sağlık Bakanlığı, ilgili meslek örgütüyle 'obezite sertifikasyon programı' hazırlayacak ve ancak eğitim alan cerrahlar obezite ameliyatına girebilecek.

TBMM Obezite Komisyonu'nun alarma geçirdiği Sağlık Bakanlığı, 'obezite cerrahisi, obezite merkezlerinin açılması, tescil edilmesi, çalışma usül ve esasları hakkında' yönetmelik taslağı hazırladı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, obezite ameliyatı eğitimi ve sertifika alamayan doktor obezite ameliyatı yapamayacak. Yapan cerrahlara meslekten men cezasına varana kadar ağır yaptırımlar uygulanacak. Yoğun bakımı olmayan, ilgili branşlar ve gastreontrolog uzmanı bulunmayan hastanelerde obezite ameliyatı yapılamayacak.

Eğitim alan cerrahlar obezite ameliyatına girebilecek

Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı TBMM Obezite Komisyonu’nun 2.5 yıldır yürüttüğü 'obezite' çalışması meyvelerini vermeye başladı. TBMM’nin tavsiye ve önerilerini dikkate alan Sağlık Bakanlığı yayınlayacağı yönetmelikle 'obeziteye yeni rota' belirliyor.

Taslak yönetmelikteki en kritik düzenleme her doktorun obezite ameliyatı yapamaması olacak. Bakanlık ilgili meslek örgütüyle 'obezite sertifikasyon programı' hazırlayacak ve ancak eğitim alan cerrahlar obezite ameliyatına girebilecek. Halen obezite ameliyatı yapan, bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laporoskopi etkinliklerinde deneyimli cerrahlar, sertifikasyon programını almış sayılacak. Sertifikasız ameliyat yapan cerrahlara meslekten men cezasına varan ağır yaptırımlar uygulanacak.

Ameliyat olacak kişiler, ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirilerek, rızaya dayalı onayları alınacak. Ameliyatlar; yoğun bakım servisi, endoskopi ünitesi ve obezite cerrahisi donanımına sahip ameliyathaneleri bulunan merkezlerde yapılabilecek.