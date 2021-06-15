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    Kur'an kursları

    Diyanet'ten Kur'an kursu başlangıç tarihi açıklaması

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (857)
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    Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur'an kursu açılış tarihi için önemli açıklamalarda bulundu. Kur'an kursunun açılacağı tarihi merak eden kişiler için detaylı bilgi yayımlayan başkanlık, bu yıl hem online hem de yüz yüze eğitimler olacağını aktardı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ belirlendi. Buna göre bu yıl yaz Kur’an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 ilin Müftülüklerine gönderildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’, bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.

    Çocuklar yüz yüze, gençlere online eğitim

    Kur’an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur’an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

    Eğitim ortamları imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulurken, yüz yüze eğitim verilen ortamlarda ise öğrenci sayısı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici grupları belirleyecek. Çevrimiçi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla yirmi kişi olacak.

    ‘Kovid-19 Salgın Rehberi’ hazırlandı

    Diyanet İşleri Başkanlığı Kovid-19 salgını sebebiyle Kur’an kurslarındaki tedbirlere ilişkin ‘Kovid-19 Salgın Rehberi’ hazırladı. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde belirlendi:

    • “Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek.
    • 18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.
    • Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek.
    • Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.
    • Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak.
    • Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak.
    • Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (857)
    Etiketler:
    online, Yüz yüze eğitim, Kuran kursu, Diyanet İşleri Bakanlığı
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