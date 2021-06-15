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    Kılıçdaroğlu'ndan Veyis Ateş tepkisi: 10 milyon euro kimin için istendi?

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106151044737220-kilicdaroglu-10-milyon-euro-kimin-icin-istendi/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’in bir iş adamından istediği öne sürülen 10 milyon euro'nun Ankara'da kime verileceğini sordu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in videosunda adı geçen Veyis Ateş ile ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

    "Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. FETÖ borsası ile ne kadar kodaman FETÖ'cü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.
    • Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce Adalet Yürüyüşü'ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye."

    Ne olmuştu?

    Sedat Peker, Veyis Ateş'in hakkında arama kararı bulunan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz konakladığını öne sürmüştü. Ateş bunun ardından izne çıktığını duyurmuştu.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise dün (14 Haziran 2021) yayımlanan yazısında Korkmaz’ın kendisini aradığını, Ateş'in 7 Ocak’ta kendisiyle iletişim kurduğunu söylediğini belirterek "Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" diye yazmıştı.

    © Fotoğraf : YouTube
    Habertürk yazarı Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki konuşmayı aktardı
    Altaylı, söz konusu görüşmenin kaydının bulunduğunu, bunu da 'ablası gibi sevdiği bir gazeteciye' dinlettiğini söylediğini aktarmıştı. Bunun üzerine, Altaylı'nın işaret ettiği Sevilay Yılman, bugün yayımlanan yazısında Korkmaz'ın kendisine Ateş'le ilgili bir kayıt dinlettiğini söyledi. Yılman, bu kayıtta yer alan detayları şöyle anlattı:

    "Veyis Ateş diyor ki özetle; ‘Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…’

    Bunun üzerine SBK diyor ki; ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’

    Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…’

    SBK ise; ‘Nasıl göstereceğim abi?’

    Veyis; ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor.

    SBK da; ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye soruyor…

    Veyis de diyor ki o zaman:

    ‘Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."

    Etiketler:
    Fatih Altaylı, Para, Veyis Ateş, Habertürk TV, Sevilay Yılman, Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu
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