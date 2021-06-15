CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nden alınan su örneğini göstererek "Nasıl olur da bu su, bu hale gelir? Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi, kimler getirdi. Kim bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkeyi yönetenler nerede? Meydanlarda toplantı yapıyorlar Ergene Nehri'nin suyu içilecek hale geldi diye. Buyurun beyler için, içebiliyorsanız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ergene nehrinin kaynağından alınan su, içilecek su. Allah'ın bize verdiği su. Bu kirlettiğimiz su. Bizim kirlettiğimiz su. Adaleti burada görüyorsunuz. Nasıl olur da bu su, bu hale gelir? Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi, kimler getirdi. Kim bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkeyi yönetenler nerede? Meydanlarda toplantı yapıyorlar Ergene Nehri'nin suyu içilecek hale geldi diye. Buyurun beyler için, içebiliyorsanız.

Ergene Nehri'nden su örneği getiren Kılıçdaroğlu: Meydanlarda toplantı yapıyorlar 'Ergene Nehri'nin suyu içilecek hale geldi' diye. Buyurun beyler için, içebiliyorsanızhttps://t.co/bHn90u85ty pic.twitter.com/AskpeV3FjT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 15, 2021

- Eğer bir ülkede adalet varsa, can ve mal güvenliği var demektir. Kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmaz. Kimse farklı bir şey söyledi diye üniversiteden atılmaz. Biz aklımızı kullanmayacağız da ne yapacağız? Devleti yönetenlerin adalet konusunda sorumluluğu vardır. Hz. Ali ne diyor? Devletin dini adalettir diyor. Doğru mu, doğru.

- 2002'de Ergene nehrindeki kirlilik için araştırma komisyonu kuruldu. CHP'li vekiller önergeyi verdi, AK Partili vekiller katıldı ve komisyon kuruldu. 2003'te rapor bitti, TBMM'de okundu ve "Gereği yapılsın" dendi. 2003, hangi yıldayız? 2021. 2003'te bu kadar kirli değildi, şimdi daha kirli.

- Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay, Didim'e yapılan iki kuleyi yıkmak istediği için saldırıya uğradı. Onlar bizim üzerimize mafyalarla gelebilirler, Sanıyorlar ki 'geri adım attırabiliriz.' Ya siz Kuvayi Milliye ruhunun bu topraklardan olduğunu bilmiyor musunuz? Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramazlar. Parayla tutulan adamlarda insanlık yoktur arkadaşlar. Yeraltı dünyasına teslim olmak ayrı, vatandaşın yanında olup mücadele etmek ayrıdır. Haram parayla karnını duyurmak ayrı, kul hakkı yememek ayrıdır. 19 yıldır iktidardalar, istedikleri gibi devleti yönetiyorlar. Önlerine engel çıktı mı? Hiçbir engel çıkmadı.

- Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok. Helal oya ihtiyacımız var.

- Devlette liyakatı bozduğunuz andan itibaren bürokrasiyi apacağınız yolsuzluklara hazır hale getirirsiniz. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse bu adalet midir? Vicdan bunu kabul eder mi, ahlak bunu kabuk eder mi? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar, yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini hayata geçiriyorlar.

- İşi ehline verin diyorum. Para yetmiyor değil mi? Bir yönetim kurulu üyeliği. 'Efendim geçinemiyorum' bir yönetim kurulu üyeliği daha. AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim; bayrak konusunda hepinizin hassasiyeti var biliyorum. Vatan konusunda hepinizin hassasiyeti var, biliyorum. Rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim edecek bir makama atanır? Nerede var böyle bir adalet? Haramzadeler eğer devleti ele geçirmişse, devleti soyulacak bir organ gibi görüyorlarsa vatan ve bayrağın hiçbir önemi yoktur onlar için. Hırsızlık mı yaptı? Tayin edersin büyükelçiliğe, biraz daha para kazansın. Rüşvetçinin büyükelçi olarak tayin edildiği başka bir ülke gösterin ya? Bir örnek. Hırsızın bayrağı temsil ettiği bir ortam olur mu ya? Böyle bir devlet olur mu, böyle bir adalet olur mu?

- 128 milyar dolar gitti. Nereye gitti? 'Bu sorulur mu?' diyorlar. Ne soracağız? Nereye gitti bu para, bilmiyoruz. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, bu mudur adalet? Sizin hakkınızı savunmak bizim görevimiz. Siyasetçinin görevi. Adımızın üzerinde belli. 'Milletvekili' Milletin vekili soru soramıyor.

- Bir kişi düşünün karısı Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeoloğun orada? Kazı mı yapacak, 128 milyar doları mı arayacak orada?

- Hepimiz vergi veririz. Devleti yönetenlerin de vergisi vermesi lazım. Vatandaş şöyle ya da böyle vergiden kaçınabilir, ama devleti yönetenlerin vergiden kaçınma gibi bir hakları yoktur. Man Adası'nda Erdoğan'ın ailesi dünyanın parasını kazandılar. Niye Man Adası'nda 1 sternlik şirket koruyorlar, niye, vergi sıfır? Çocuğuna sakız alırken, çikolata alırken vergi veriyorsun, otobüse binerken vergi veriyorsun, ama devleti yönetenler ve ailesi Man Adası'ndan milyon dolarları getirirler ve bir kuruş vergi ödemiyor. Bu mu adalet?

- Beşli çete en az 220 milyar liralık ihale aldı. Türkiye lağım kokmuyor mu? Her tarafta rüşvetin nasıl döndüğü söylenmiyor mu? 220 milyar lira arkadaşlar, bir devleti yeniden inşa edersiniz. Beş kişiye veriyorsunuz sadece. AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim, bu mu adalet? Daha acı olanı, bunlardan birisi hatırlarsanız milletin anasına küfretmişti. Adam küfrettikçe aldığı ihale arttı. Şimdi ben yine AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu mudur adalet? Ananıza babanıza küfredecekler, devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Ne kadar vergi ödediklerini de bilmiyoruz, gizli.

- Biz yeniden yurtta barış, dünyada barış politikasına döneceğiz. Bölgemize barışı getireceğiz, terörü bitireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi baş tacı yapacağız. İki temel kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız konusunda sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya hazırız.