Yerinde aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" dedi.