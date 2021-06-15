Kepçenin önünde direnmişti: 82 yaşındaki Kıymet Peker'in adının verileceği çocuk parkı için çalışma başladı

Edirne'de çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alan, 2014 yılında önce imara açılmış, daha sonra da inşaat çalışmasının başlaması için bölgeye kepçeler gönderilmişti. O dönem 75 yaşında olan Kıymet Peker, sandalyesini alarak alana inmiş ve kepçenin önüne oturarak çalışmayı engellemişti.

İdare mahkemesi, arsanın imar planı değişikliğine açılan davada durdurma kararı verirken, CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlatmıştı.

Yedi yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu, belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin 'Kıymet Teyze' olacağını söyledi. Gürkan, yargı sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben o gün Kıymet Teyze'ye, 'Recep Gürkan belediye başkanı olduğu sürece, Edirne’de hiçbir çocuk parkı yıkılmayacak aksine yenilerini yapacağız' diye söz verdim. Bu yedi yıllık süreçte 45 çocuk parkını 130’a çıkardık. Ama Kıymet Teyze Parkı adını verdiğimiz yer, tapu davaları gitti geldi… Bazen biz kazandık, bazen karşı taraf kazandı. Velhasıl yedi yılın sonunda tüm pürüzler temizlendi, oranın tapusu belediyenin üzerine çıkarıldı, imarla birtakım sorunlar vardı, hepsi çözüldü ve şu an biz yedi yıl önce Kıymet teyzeye ve Edirnelilere verdiğimiz sözü yerine getirdik ve Kıymet Teyze Parkı’nın yapımına başladık. İnşallah bir ay içinde tamamlayacağız."

'90 yaşında da otururdum'

Kıymet Peker de yaşanan gelişmeyi "Ben o kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum. Küçükler özgür yetişsin ben bunları istiyorum. Bir okul deseydiler belki müsaade ederdik ama okul değil, eğitim değil bir oyun yerini mahvediyorlardı" sözleriyle değerlendirdi.

Belediyenin kararından bölge halkı da memnun. Mahalleli Ahmet Dağcı, "Buraya kepçe geldiğinde Kıymet ablamız kepçenin yanına geldiğinde site sakinleri olarak biz de koştuk geldik. Kıymet teyzeyle burada eylem yaptık. Burası yeşillik bir alan ve nefes alabildiğimiz tek yer. Bu alanlar çok kıymetli. Çocuklarımız, yaşlılarımız burada gelecek nefes alacak. Ne kadar yeşil alan olursa o kadar iyi. Yeşil alan olarak kalmasına çok sevindik" diye konuştu.