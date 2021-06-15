Kayıt
16:03 15 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kepçenin önünde direnmişti: 82 yaşındaki Kıymet Peker'in adının verileceği çocuk parkı için çalışma başladı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1044739000_0:184:2401:1534_1200x675_80_0_0_7000e0aa17946f7d1a96d54b64069bf0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106151044739141-kepcenin-onunde-direnmisti-82-yasindaki-kiymet-pekerin-adinin-verilecegi-cocuk-parki-icin-calisma/

    Edirne'de 82 yaşındaki Kıymet Peker'in çocukların oyun alanına inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önünde direndiği arsa, yedi yıllık yargı sürecinin ardından parka çevriliyor. Parka, 'Kıymet Teyze' ismi verilecek.

    Edirne'de çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alan, 2014 yılında önce imara açılmış, daha sonra da inşaat çalışmasının başlaması için bölgeye kepçeler gönderilmişti. O dönem 75 yaşında olan Kıymet Peker, sandalyesini alarak alana inmiş ve kepçenin önüne oturarak çalışmayı engellemişti.

    İdare mahkemesi, arsanın imar planı değişikliğine açılan davada durdurma kararı verirken, CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlatmıştı.

    Yedi yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu, belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin 'Kıymet Teyze' olacağını söyledi. Gürkan, yargı sürecini şu sözlerle anlattı:

    • "Ben o gün Kıymet Teyze'ye, 'Recep Gürkan belediye başkanı olduğu sürece, Edirne’de hiçbir çocuk parkı yıkılmayacak aksine yenilerini yapacağız' diye söz verdim. Bu yedi yıllık süreçte 45 çocuk parkını 130’a çıkardık. Ama Kıymet Teyze Parkı adını verdiğimiz yer, tapu davaları gitti geldi… Bazen biz kazandık, bazen karşı taraf kazandı. Velhasıl yedi yılın sonunda tüm pürüzler temizlendi, oranın tapusu belediyenin üzerine çıkarıldı, imarla birtakım sorunlar vardı, hepsi çözüldü ve şu an biz yedi yıl önce Kıymet teyzeye ve Edirnelilere verdiğimiz sözü yerine getirdik ve Kıymet Teyze Parkı’nın yapımına başladık. İnşallah bir ay içinde tamamlayacağız."

    '90 yaşında da otururdum'

    Kıymet Peker de yaşanan gelişmeyi "Ben o kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum. Küçükler özgür yetişsin ben bunları istiyorum. Bir okul deseydiler belki müsaade ederdik ama okul değil, eğitim değil bir oyun yerini mahvediyorlardı" sözleriyle değerlendirdi.

    Belediyenin kararından bölge halkı da memnun. Mahalleli Ahmet Dağcı, "Buraya kepçe geldiğinde Kıymet ablamız kepçenin yanına geldiğinde site sakinleri olarak biz de koştuk geldik. Kıymet teyzeyle burada eylem yaptık. Burası yeşillik bir alan ve nefes alabildiğimiz tek yer. Bu alanlar çok kıymetli. Çocuklarımız, yaşlılarımız burada gelecek nefes alacak. Ne kadar yeşil alan olursa o kadar iyi. Yeşil alan olarak kalmasına çok sevindik" diye konuştu.

    Etiketler:
    inşaat, Yargı, Recep Gürkan, Edirne Belediyesi, Çalışma, çocuk parkı, Edirne, Kıymet Peker
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet