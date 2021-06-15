Bakırköy'de arbedede silah patladı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Bakırköy'de bir kahve dükkanının önünde saat 12:00 sıralarında çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde uyuşturucu suçlarından arandığı öğrenilen 21 yaşındaki İlbey Y., İstasyon Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis memurlarına direnen şüpheli bir polisin silahını almaya çalıştı. Bu sırada şüphelinin "Basıyorum tetiği" dediği duyuldu. Çıkan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşun önce İlbey Y.'yi karnından sonra da bir polisi sağ baldırından yaraladı. Ağır yaralanan İlbey Y., olay yerine gelen ambulansla Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polis memuru da Yeşilköy'deki özel bir hastaneye götürüldü. Çok sayıda polis ekibi İstasyon caddesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.

İlk müdahaleyi emekli kabin amiri yaptı

Yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi Türk Hava Yolları'ndan (THY) emekli kabin amiri ve aynı zamanda müzisyen olan Yasemin Ezer yaptı. Yaşananları anlatan Ezer, "İlk yardım eğitimim olduğu için müdahale etmek zorunda kaldım. Olayı ben uzaktan gördüm. Polisin ikazlarına uymadı, yer yatırdılar orada bir arbede oldu. Sonra tek el silah sesini duydum. Gittiğimizde arkadaş ve memur bey yaralanmıştı. 21 yaşındaki arkadaşımız yerde yatıyordu, durumu stabil diyemeyeceğim ama gerekli müdahaleleri yaptık" dedi.

Yaralanan şüphelinin sabah saatlerinde yaşadığı evde yangın çıkardığı öğrenildi.