Kayıt
17:34 15 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Köpek beslerken saldırıya uğrayan kadın: Sadece Allah’ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm

    Köpek beslerken saldırıya uğrayan kadın: Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1044740194_714:0:1914:675_1200x675_80_0_0_ebde28e6b1a18a3798bb372cdff2fed1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106151044740052-kopek-beslerken-saldiriya-ugrayan-kadin-sadece-allahin-sessiz-kullarini-doyuruyorum-diye-bu/

    Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırıldığı öne sürülen Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı. Korkar, "Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm" dedi.

    Eskişehir’de oturan hayvansever, evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine gitti.

    İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı. Gelen polis ekipleri, Sabih Bozok’un ifadesini aldı. Bozok, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    'Besleme yaparsanız sopayı yiyip oturursunuz'

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi süren Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı.

    Uzun süredir kırsal Akpınar ve çevredeki mahallelerde sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslediğini ifade eden Korkar, şunları söyledi:

    "Çenemde kırıklar var. Sağ ve sol taraflara platinler takıldı. Konuşurken zorlanıyorum. Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Ben düzenli olarak haftanın 3 günü Sarısungur, Akpınar mevkilerinde sokak hayvanlarını imkanlarımla besliyorum. Biz beslememizi yaparken, orada devletin arazisi onların evleriyle hiç alakası olmayan bir mevkii. Adam evinden çıktı, tanımadığım bir kişi. Bana geldi, ‘Burada besleme yapamazsın’ dedi. Ben de oradan uzaklaşmasını istedim. Eline taş alıp yemek yiyen ve benim ayağa kaldırdığım felçli köpeğe ‘Bu bize saldırıyor’ diyerek taş fırlattı. Durmadı bir tane daha fırlattı. Köpeğe isabet etti. Köpek yola kaçtı. 'Ne yapıyorsun?' dediğim anda koşarak çeneme yüzüme yumruk attı. Bir süre kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlar, eşi, kızı karşıdan bağırıyordu. ‘İşte böyle besleme yaparsanız, sopayı yiyip oturursunuz’ diye. Küfürler hakaretler, hepsinden şikayetçiyim."

    'Tek suçum köpek doyurmak'

    Korkar, o bölgedeki birçok hayvanı da sahiplendirdiğini belirterek, "Ömür boyu bunlarla yaşayacağım. Tek suçum onların kapısı önünde gezen köpekleri doyurmak, başka suçum yok. Kendi cebimden paralar harcayıp kısırlaştırıyorum. Saldırgan dedikleri köpekleri eşime, dostuma sahiplendirdim. Bunlar insan değiller, bunlarda merhamet yok" diye konuştu.

    'Onların tek derdi döverek uzaklaştırmaktı'

    Olay sırasında Aysun Korkar’ın yanında olan Beyza Yerlikaya da sokak hayvanlarını besledikleri için saldırıya uğradıklarını söyledi:

    "Onlar olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler. Çünkü orada 2 kadın ve 18 yaşından küçük çocuk vardı. Tek dertleri 'orada döveriz uzaklaştırırız, nasılsa bir daha da gelemezlerdi'. O mantıkla saldırdılar. Ağzından kan gelen, yatan kadına saldıranlar ‘Hadi şimdi köpek besle’ dediler. Ben ambulansı arayın dediğimde hiçbir şekilde aramayan insanlar, kendi eliyle bu hale geldiğini savundu. Bir insan kendi eliyle nasıl bu hale gelir? Kendi eliyle nasıl çenesini kırar, 2 dişini sökebilir? Denesinler 1 tane bile kırık olursa biz suçluyuzdur. Doktor raporlarıyla her şey belli, 15 yaşındaki çocuğun kafa atmasıyla olabilecek olay değil. Aysun Abla'nın çocuğu Arda olaylar sırasında en arkadaydı. Ben bile Aysun Abla'yı yere düştükten sonra tutmaya yetişebildim."

    Saldırmadığını öne sürdü

    Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan 5 çocuk babası Sabih Bozok ise suçlamayı kabul etmedi. Kendisinin Aysun Korkar ve köpeklere saldırmadığını öne süren Bozok, “Oğlunun attığı yumruktan sakındım, daha sonra yine aynı kişi kafa attığı sırada annesinin çenesine isabet etti. Ben ne hayvana ne de kadına saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok" diye kendisini savundu.
    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    İlgili konular:

    Sokak ortasında şiddet gören hamile kadın, emniyete götürülen eşinden şikayetçi olmadı
    Rusya'da evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere para cezası verilmesi önerisi
    Sokak hayvanlarını besleyen kadın darbedildi
    Etiketler:
    Şiddet, Hayvan hakları, Köpek, Odunpazarı, Eskişehir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet